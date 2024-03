mini stage nature Salle Ile Verte Carantec, lundi 22 avril 2024.

Des activités dans et autour de la nature pour des jeunes explorateurs entre 8 et 12 ans.

Rdv à la salle Ile Verte, rue Pasteur (proche mairie), avec un accueil entre 9h et 9h30 et un départ entre 16h et 16h30.

Inscription obligatoire 02 98 78 45 69 / afqp29@gmail.com

Prévoir un pique-nique. Goûter et collations prévus. .

Début : 2024-04-22 09:00:00

fin : 2024-04-22 16:30:00

Salle Ile Verte Rue Pasteur

Carantec 29660 Finistère Bretagne afqp29@gmail.com

