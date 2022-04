Mini-stage multi-activités, 27 avril 2022, .

Mini-stage multi-activités

2022-04-27 09:30:00 – 2022-04-27 16:30:00

25 25 EUR Durant les vacances, l’association Los Sautaprats organise des stages multi-activités : trampoline, tumbling et cheerleading.

Ces stages sont ouverts à tous à partir de 5 ans. Vous serez encadrés par des professionnels diplômés et vous pourrez vous essayer à toutes les activités. La salle est chauffée et la tenue de sport est obligatoire. Les inscriptions aux stages sont obligatoires.

Prévoir un pique-nique et deux goûters.

Garderie possible dès 8h et jusqu’à 18h.

