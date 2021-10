Mini-stage “Les Petits Débrouillards” : “Destination Espace” Roscoff, 28 octobre 2021, Roscoff.

Mini-stage “Les Petits Débrouillards” : “Destination Espace” 2021-10-28 09:30:00 – 2021-10-29 16:30:00 Centre de Loisirs Kerjoie 10 Route du Laber

Roscoff Finistère

Découvrez l’espace, l’apesanteur et les étoiles! Pour enfants de 7 à 12 ans, sur inscription.

Tarif unique pour les 2 journées.

Animation de 9h30 à 16h30 et accueil possible au local dès 9h, départ des enfants possible jusqu’à 17h. Prévoir un pique-nique pour le midi… En revanche, le goûter reste offert ! Infos et inscriptions en ligne auprès de Maud Milliet.

m.milliet@lespetitsdebrouillards.org +33 6 81 57 68 86

