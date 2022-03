Mini stage kayak à Plancoët Plancoët Plancoët Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plancoët Côtes d’Armor Le club kayak de Plancoët organise un stage de 4 séances en kayak sur l’Arguenon fluvial et à Plancoët. Ce stage s’adresse aux jeunes de 7 et 8 ans qui doivent savoir nager. Au programme : les premières manoeuvres du kayak et du canoë, la découverte de l’environnement, la découverte des sensations de glisse pour être autonome, des jeux divers en lien avec l’activité ainsi que la découverte de plusieurs embarcations… Horaires

mardi 14h00 – 16h30

mercredi 14h00 – 16h30

jeudi 10h00 – 12h00

