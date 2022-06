MINI STAGE DE MOSAÏQUE Sète Sète Catégories d’évènement: Hérault

Sète

MINI STAGE DE MOSAÏQUE Sète, 4 juillet 2022, Sète. MINI STAGE DE MOSAÏQUE

53 Grand Rue Mario Roustan Atelier Cap Mosaïque Sète Hérault

2022-07-04 – 2022-07-29 Sète

Hérault Mini stage de mosaique pour adulte et enfant accompagné d’un adulte.

+33 4 99 41 36 36 Mini stage de mosaique pour adulte et enfant accompagné d’un adulte.

Sète

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Sète Autres Lieu Sète Adresse 53 Grand Rue Mario Roustan Atelier Cap Mosaïque Sète Hérault Ville Sète lieuville Sète Departement Hérault

Sète Sète Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sete/

MINI STAGE DE MOSAÏQUE Sète 2022-07-04 was last modified: by MINI STAGE DE MOSAÏQUE Sète Sète 4 juillet 2022 53 Grand Rue Mario Roustan Atelier Cap Mosaïque Sète Hérault

Sète Hérault