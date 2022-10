Mini-stage de chant traditionnel avec la Loure à Vire Normandie Vire Normandie Vire Normandie Catégories d’évènement: Calvados

Calvados Vous aimez chanter ? Vous souhaitez découvrir le chant traditionnel ? Ce cycle de mini-stages est pour vous ! Chants à danser, complaintes, chants à la marche sont au programme de cette nouvelle formule qui permet une approche des répertoires mais aussi des techniques vocales liées au chant traditionnel. Vous pouvez venir pour un seul stage ou pour tous. Séance d’essai possible. Vous aimez chanter ? Vous souhaitez découvrir le chant traditionnel ? Ce cycle de mini-stages est pour vous ! Chants à danser, complaintes, chants à la marche sont au programme de cette nouvelle formule qui permet une approche des répertoires mais… laloure@wanadoo.fr +33 2 31 68 73 49 https://laloure.org/spip.php?article755 Conservatoire de musique 2 Rue des Cordeliers Vire Normandie

