2022-02-16 14:00:00 – 2022-02-18 17:00:00

Reims Marne À partir de 8 ans. Durocortorum, capitale de la Gaule Belgique, nous a livré au cours de fouilles archéologiques nombre de mosaïques colorées ou monochromes recouvrant les sols de riches maisons. Après une découverte des mosaïques gallo-romaines dans les collections du musée, viens t’initier à cette technique de l’opus tesselatum et reproduis un élément de décor à l’aide de grés cérame et de pince zig-zag. Par Richard Mathiot, médiateur des musées historiques. 3 heures par séance : présence sur les du stage 3 jours obligatoire.

Réservation auprès des contacts indiqués. msr@reims.fr +33 3 26 35 36 61 https://musees-reims.fr/manifestation/26156-18531

