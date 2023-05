Mini-sculpteur 1-3 ans en famille Musée Bourdelle Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Mini-sculpteur 1-3 ans en famille Musée Bourdelle, 8 juillet 2023, Paris. Le dimanche 03 septembre 2023

de 10h00 à 11h00

Le dimanche 06 août 2023

de 10h00 à 11h00

Le dimanche 30 juillet 2023

de 10h00 à 11h00

Le samedi 29 juillet 2023

de 15h30 à 16h30

Le mercredi 26 juillet 2023

de 10h30 à 11h30

Le mercredi 19 juillet 2023

de 10h30 à 11h30

Le mercredi 12 juillet 2023

de 10h30 à 11h30

Le dimanche 09 juillet 2023

de 10h00 à 11h00

Le samedi 08 juillet 2023

de 15h30 à 16h30

.Tout public. A partir de 1 ans. payant À noter : il est nécessaire de réserver une place pour chaque adulte et enfant participant aux activités en famille.

Les tout-petits et leurs parents sont invités à une découverte ludique du musée Bourdelle et à créer leur premier modelage en terre. Après une découverte ludique du musée Bourdelle, les enfants, assistés de leurs parents, sont invités à réaliser un visage en argile. À l’issue de cette séance, chacun repart avec son modelage. Public : Enfants de 1 à 3 ans et leurs parents Durée : 1h Plein tarif : 7 euros Tarif réduit : 5 euros Il est conseillé de prévoir un petit carton ou une boite à chaussures pour transporter leur création à l’issue de l’atelier. Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 Paris Contact : https://www.bourdelle.paris.fr/fr/activites/mini-sculpteur-1-3-ans-en-famille 01 84 82 14 55 eppm-bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=102015927128>mStepTracking=true

