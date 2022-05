Mini Sarcus Montrésor, 10 juin 2022, Montrésor.

Mini Sarcus Montrésor

2022-06-10 20:00:00 – 2022-06-12 20:00:00

Montrésor Indre-et-Loire Montrésor

70 EUR 70 90 Sarcus invite ses fidèles et ses récent.e.s adhérent.e.s

à se ressourcer et faire la fête ensemble le temps d’un week-end !

Une grande réunion de famille, autour d’un programme alliant DJ sets de jour et de nuit, ateliers et activités, pour profiter du Château-monastère de la Corroirie à l’approche de l’été !

Sarcus invite ses fidèles et ses récent.e.s adhérent.e.s à se ressourcer et faire la fête ensemble le temps d’un week-end ! A partir de 20h le 10/06.

agnes@bleuenuit.fr +33 6 85 32 84 25 https://www.sarcus.fr/

Montrésor

