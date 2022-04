Mini salon des livres de poésies Veules-les-Roses Veules-les-Roses Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Veules-les-Roses

Mini salon des livres de poésies Veules-les-Roses, 22 avril 2022, Veules-les-Roses.

2022-04-22 11:00:00 – 2022-04-24 12:30:00 Place des Ecossais AtelieRoba

Trois jours de présentation des livres de poésies de Michel Robakowski ; lecture et discussion.

Rando poème dimanche 24 avril sur rdv à 10h00 à l’AtelieRoba. Trois jours de présentation des livres de poésies de Michel Robakowski ; lecture et discussion.

Rando poème dimanche 24 avril sur rdv à 10h00 à l'AtelieRoba. mic.robakowski@orange.fr +33 6 40 55 54 20

Rando poème dimanche 24 avril sur rdv à 10h00 à l’AtelieRoba. Place des Ecossais AtelieRoba Veules-les-Roses

