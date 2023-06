Mini rock en Seine Domaine National de Saint-Cloud Saint-Cloud, 25 août 2023, Saint-Cloud.

Du vendredi 25 août 2023 au dimanche 27 août 2023 :

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit Accès gratuit pour les enfants accompagné muni d’un billet

Le festival rock des enfants vous donne rendez-vous du 25 au 27 août au Domaine National de Saint-Cloud.

Lieu de découvertes artistiques et culturelles pour les enfants et véritable territoire d’expression, le Mini Rock en Seine entend donner aux festivalières et festivaliers de demain les bases de ce que les plus grands adorent dans la musique, la culture rock et les festivals !

Les rockeurs et rockeuses en herbe, de 6 à 11 ans (né·e·s entre le 23/08/2012 et le 23/08/2017), sont accueilli·e·s gratuitement dans un espace ludique et instructif, un festival pour eux·elles et loin de la foule ! Une programmation exclusive leur est consacrée tout au long de la journée avec plein d’animations.

Cette année encore, Rock en Seine apportera une attention toute particulière à cette programmation, les inscriptions sont encore ouvertes. Rendez-vous au Mini RES du 25 au 27 août 2023 (l’espace sera fermé le 23 août lors du concert de Billie Eilish).

Découvrez toute la programmation

Conditions d’acces au Mini Rock en Seine

Lors de l’inscription, il est impératif de joindre une photo récente de votre enfant ainsi qu’une copie de la pièce d’identité du ou des adultes responsables.

Cette pièce d’identité devra être présentée lors de l’arrivée de l’enfant au Mini Rock en Seine et à chaque fois que vous viendrez le chercher.

Lors de votre arrivée et après vérification de l’inscription, une visite du Mini Rock en Seine vous sera proposée avec votre enfant. Les adultes seront ensuite priés de rejoindre la zone grand public : le Mini Rock en Seine, ce n’est QUE pour les enfants !

Il vous sera possible de venir chercher et de ramener votre enfant librement à tout moment.

Merci de nous préciser le numéro de portable auquel nous pourrons vous joindre, et de veiller à le laisser allumé pendant toute la durée du festival.

Domaine National de Saint-Cloud 1, avenue de la Grille d’Honneur 92210 Saint-Cloud

Contact : https://www.rockenseine.com/mini-rock-en-seine/ https://www.rockenseine.com/billetterie/

©DR/Rock en Seine