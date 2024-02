Mini-régate Course de bateaux Rhinau, samedi 3 août 2024.

Mini-régate Course de bateaux Rhinau Bas-Rhin

Qui a dit qu’il fallait une mer et des bateaux à moteur pour participer à une régate? Découvrez les petits bateaux fait par des grands et petits enfants, qui s’affrontent sur le Brunnwasser.

Des bateaux sans moteurs (max. 50cm de long) réalisés par des amateurs de 3 à 99 ans, s’affronteront lors de la mini régate ».

Une entrée Europa Park pour le vainqueur

Et de très nombreux beaux lots pour les autres.

Sans inscription

Gratuit EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03 15:00:00

fin : 2024-08-03

rue des Chanoines

Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est rhinau@grandried.alsace

L’événement Mini-régate Course de bateaux Rhinau a été mis à jour le 2024-02-08 par Office de tourisme du grand Ried