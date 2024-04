Mini-randonnées Street Art (½ journée) Le Mans, samedi 11 mai 2024.

Plus d’une vingtaine d’artistes ont créé de nouvelles œuvres qui s’égrènent, notamment au fil de l’eau, d’une rive à l’autre de la Sarthe et de l’Huisne. Le festival Plein Champ enrichit la ville de créations de street artistes venus de toute la France. Nous partirons à la découverte des œuvres créées depuis 2019. Emotions, surprises et humour nous interpelleront, nous questionneront ou nous feront sourire.

Votre guide sera Sibyl Davy

Plein tarif 6 € / tarif réduit 4 €

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme

Départ 9h30, 97 rue des Maillets

Fin de la visite Gué de Maulny 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 09:30:00

fin : 2024-05-11 12:00:00

97 rue des Maillets

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

