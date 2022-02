Mini rando sur les rives du Frémur Lancieux Lancieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lancieux Côtes d’Armor Partez à la découverte des secrets bien cachés de Dame Nature.

Histoires d’animaux et de plantes sauvages le temps d’une balade !

Partez à la découverte des secrets bien cachés de Dame Nature.

Histoires d'animaux et de plantes sauvages le temps d'une balade !

Boucle de quelques kilomètres pour petits et grands !!! (Niveau facile). Prévoir vos chaussures de marche et une tenue adaptée à la météo. Réservation obligatoire auprès de la Maison de la Rance. Prévoir vêtements et chaussures adaptés à la météo. Tarif unique : 2€ Mardi 23 août 2022 – De 10h à 12h30 – Lancieux +33 2 96 87 00 40 https://www.dinan-agglomeration.fr/Culture-sport-loisirs/Maisons-Nature/La-Maison-de-la-Rance

Histoires d’animaux et de plantes sauvages le temps d’une balade !

Boucle de quelques kilomètres pour petits et grands !!! (Niveau facile). Prévoir vos chaussures de marche et une tenue adaptée à la météo. Réservation obligatoire auprès de la Maison de la Rance. Prévoir vêtements et chaussures adaptés à la météo. Tarif unique : 2€ Mardi 23 août 2022 – De 10h à 12h30 – Lancieux Lancieux

