Mini rando avec Rando Pleine Nature Vaudeurs Vaudeurs Catégories d’évènement: Vaudeurs

Yonne

Mini rando avec Rando Pleine Nature Vaudeurs, 26 mai 2022, Vaudeurs. Mini rando avec Rando Pleine Nature Vaudeurs

2022-05-26 – 2022-05-26

Vaudeurs Yonne Vaudeurs EUR 1 1 Rando Pleine Nature propose une marche de 7,8 km et 118 m de dénivelé. Passage par Grange Sèche et montée tranquille jusqu’aux Loges. randopleinenature@gmail.com http://www.randopleinenature.fr/ Rando Pleine Nature propose une marche de 7,8 km et 118 m de dénivelé. Passage par Grange Sèche et montée tranquille jusqu’aux Loges. Vaudeurs

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Vaudeurs, Yonne Autres Lieu Vaudeurs Adresse Ville Vaudeurs lieuville Vaudeurs Departement Yonne

Vaudeurs Vaudeurs Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vaudeurs/

Mini rando avec Rando Pleine Nature Vaudeurs 2022-05-26 was last modified: by Mini rando avec Rando Pleine Nature Vaudeurs Vaudeurs 26 mai 2022 Vaudeurs Yonne

Vaudeurs Yonne