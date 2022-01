Mini rando avec Rando Pleine Nature Pont-sur-Yonne Pont-sur-Yonne Catégories d’évènement: Pont-sur-Yonne

Yonne

Mini rando avec Rando Pleine Nature Pont-sur-Yonne, 10 février 2022, Pont-sur-Yonne. Mini rando avec Rando Pleine Nature Quai de la République Parking Pont-sur-Yonne

2022-02-10 – 2022-02-10 Quai de la République Parking

Pont-sur-Yonne Yonne Pont-sur-Yonne Rando Pleine Nature propose une balade de 8 km en direction de Villemanoche par le GR pour revenir par les bords de l’Yonne. Rando Pleine Nature propose une balade de 8 km en direction de Villemanoche par le GR pour revenir par les bords de l’Yonne. Quai de la République Parking Pont-sur-Yonne

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Pont-sur-Yonne, Yonne Autres Lieu Pont-sur-Yonne Adresse Quai de la République Parking Ville Pont-sur-Yonne lieuville Quai de la République Parking Pont-sur-Yonne