Yonne Collemiers Rando Pleine Nature propose une mini rando de 6 km avec un dénivelé de 106 m, au départ de Collemiers en passant par les « gratte-cul » et le bois des Haugames. Rendez-vous

14 h Covoiturage à partir de Sens : place des Héros.

14 h 30 (Départ randonnée) : Collemiers : salle des fêtes. randopleinenature@gmail.com http://www.randopleinenature.fr/ Collemiers

