Collemiers Collemiers Collemiers, Yonne Mini rando avec Rando Pleine Nature Collemiers Collemiers Catégories d’évènement: Collemiers

Yonne

Mini rando avec Rando Pleine Nature Collemiers, 12 août 2021, Collemiers. Mini rando avec Rando Pleine Nature 2021-08-12 09:15:00 – 2021-08-12

Collemiers Yonne Collemiers EUR 2 2 Rando Pleine Nature propose une boucle de 7,5 km sur un parcours assez ombragé, à travers les Bois Plantés puis le GR213 sur du terrain plat. randopleinenature@gmail.com http://www.randopleinenature.fr/ Rando Pleine Nature propose une boucle de 7,5 km sur un parcours assez ombragé, à travers les Bois Plantés puis le GR213 sur du terrain plat. dernière mise à jour : 2021-07-25 par

Détails Catégories d’évènement: Collemiers, Yonne Autres Lieu Collemiers Adresse Ville Collemiers lieuville 48.1564#3.22988