Cet évènement est passé Promenade en bateau sur la Vienne vers le moulin de Chitré Mini-port de bateaux électriques Cenon-sur-Vienne Catégories d’Évènement: Cenon-sur-Vienne

Vienne Promenade en bateau sur la Vienne vers le moulin de Chitré Mini-port de bateaux électriques Cenon-sur-Vienne, 22 août 2023, Cenon-sur-Vienne. Promenade en bateau sur la Vienne vers le moulin de Chitré 22 et 29 août Mini-port de bateaux électriques 12,50€ adultes, 8,50€ enfants Bateau traditionnel pour une balade sur la Vienne et des parcours adaptés en fonction de la hauteur d’eau.

Embarquez à bord du « Jehan Martin » pour une promenade d’une heure, qui vous emmènera jusqu’au Moulin de Chitré. Réservation obligatoire Mini-port de bateaux électriques Rue de Champagne, 86530 Cenon-sur-Vienne Cenon-sur-Vienne 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « autourdeleau.navigation@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 6 46 13 03 97 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-22T15:00:00+02:00 – 2023-08-22T18:00:00+02:00

2023-08-29T15:00:00+02:00 – 2023-08-29T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Cenon-sur-Vienne, Vienne Autres Lieu Mini-port de bateaux électriques Adresse Rue de Champagne, 86530 Cenon-sur-Vienne Ville Cenon-sur-Vienne Departement Vienne Lieu Ville Mini-port de bateaux électriques Cenon-sur-Vienne latitude longitude 46.769546;0.537976

Mini-port de bateaux électriques Cenon-sur-Vienne Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon-sur-vienne/