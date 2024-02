Mini Paysage avec Kiblind et Beya Rebaï La Gaîté Lyrique Paris, jeudi 29 février 2024.

Le jeudi 29 février 2024

de 18h30 à 20h30

.Tout public. A partir de 15 ans. payant

Sur réservation

Spécialiste des pastels, Beya Rebaï éblouit par sa maîtrise des couleurs en dépeignant des paysages à la fois explosifs et voluptueux. Elle partage ce savoir-faire le temps d’un atelier à la Gaîté Lyrique.

D’après imagination ou d’après la photo d’un paysage que vous aimez, que ce soit le lieu où vous avez grandi ou le dernier voyage qui vous a marqué, Beya Rebaï et son atelier Mini Paysage, sur une invitation de Kiblind, proposent d’expérimenter les diverses techniques du pastel à la cire. Recherche de gamme colorée, croquis puis dessin final : toutes les étapes de la construction de votre paysage seront abordées pas à pas. Vous aurez la possibilité de faire plusieurs petits formats ou un plus grand selon vos préférences. Prévoir une photo imprimée de(s) l’endroit(s) que vous souhaitez représenter si vous choisissez cette option.

Beya Rebaï

Née en 1995, Beya Rebaï s’est spécialisée en illustration à l’institut Saint-Luc de Bruxelles, où elle a étudié pendant 3 ans, ainsi qu’à Paris en Master illustration. Fascinée par la couleur, notamment par le courant artistique des Nabis, elle construit ses dessins avec une gamme colorée restreinte et soigneusement choisie. Son carnet de croquis l’accompagne toujours, que ce soit dans son propre quartier ou à des milliers de kilomètres de là. Son inspiration provient principalement des régions qu’elle traverse lors de ses voyages mais aussi des personnes qu’elle rencontre et côtoie. L’attitude d’une personne dans un café, les couleurs d’un bouquet de fleurs, le relief et la grâce d’une montagne, tout est prétexte à dessiner. Beya a travaillé pour The Guardian, The New York Times, Nike , Libération, Aéroport de Paris, entre autres.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

Contact : https://www.gaite-lyrique.net/evenement/mini-paysage https://www.facebook.com/gaitelyrique https://www.facebook.com/gaitelyrique https://www.gaite-lyrique.net/evenement/mini-paysage

Thomas Bresteau/Grama