Fresne-Saint-Mamès Haute-Saône Fresne-Saint-Mamès Une mini opérette de Jacques Offenbach “la leçon de Toccato” avec l’orchestre Victor Hugo de Franche-comté et les enfants des écoles des Monts de Gy. Un spectacle en musique qui ne manquera pas de vous faire rire. Ins auprès de Culture 70. Rv à 9h30 sous le chapiteau “La Bulle” installée sur le parking de l’école. Gratuit sur inscription. reservation@culture70.fr +33 3 84 75 36 37 Une mini opérette de Jacques Offenbach “la leçon de Toccato” avec l’orchestre Victor Hugo de Franche-comté et les enfants des écoles des Monts de Gy. Un spectacle en musique qui ne manquera pas de vous faire rire. Ins auprès de Culture 70. Rv à 9h30 sous le chapiteau “La Bulle” installée sur le parking de l’école. Gratuit sur inscription. Fresne-Saint-Mamès

