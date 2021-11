Pierre-Bénite Collège Marcel Pagnol Métropole de Lyon, Pierre-Bénite Mini nuit de la lecture Collège Marcel Pagnol Pierre-Bénite Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Pierre-Bénite

Mini nuit de la lecture Collège Marcel Pagnol, 20 janvier 2022, Pierre-Bénite. Mini nuit de la lecture

Collège Marcel Pagnol, le jeudi 20 janvier 2022 à 17:00 Pensez à amener votre livre, ou alors vous piocherez sur place!

En début de soirée, le CDI du collège reste ouvert pour permettre un temps de lecture, à qui veut bien se l’offrir. Collège Marcel Pagnol 44 rue charles de Gaulle 69310 Pierre Bénite Pierre-Bénite Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T17:00:00 2022-01-20T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Pierre-Bénite Autres Lieu Collège Marcel Pagnol Adresse 44 rue charles de Gaulle 69310 Pierre Bénite Ville Pierre-Bénite lieuville Collège Marcel Pagnol Pierre-Bénite