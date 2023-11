Mini New Théâtre Le 13e Art Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Mini New Théâtre Le 13e Art Paris, 23 décembre 2023, Paris. Du samedi 23 décembre 2023 au samedi 06 janvier 2024 :

.Tout public. A partir de 5 ans. payant Réservez sur le site du 13e Art ! Le spectacle 100 % interactif pour petits et grands, à partir de 5 ans ! Dans « mini NEW », on improvise tout ! Grâce à vos suggestions tout au long du spectacle : Les comédiens chanteurs inventent sur le moment les personnages et les paroles des chansons,

Les musiciens composent la musique en direct,

1 illustratrice dessine des paysages, des animaux, des objets magiques sur un grand écran au fond de la scène. Le spectacle invite les enfants à participer activement à la conception de l’histoire en partageant leurs idées mais aussi en chantant ! Les artistes donnent corps, en jeu, en images et en chansons, à l’histoire dont les enfants sont à l’origine.

Venez vivre une expérience unique de théâtre musical dont VOUS êtes les auteurs ! mini NEW, c’est chaque fois une toute nouvelle histoire. Théâtre Le 13e Art 30 Place d’Italie 75013 Paris Contact : https://le13emeart.com/les-evenements/mininew/ guichet13emeart@gmail.com https://le13emeart.com/les-evenements/mininew/

Théâtre Le 13e Art 30 Place d'Italie 75013 Paris Contact : https://le13emeart.com/les-evenements/mininew/ guichet13emeart@gmail.com

