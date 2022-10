Mini-monstres, l’expo MNHN – Galerie de Géologie et de Minéralogie Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Mini-monstres, l’expo MNHN – Galerie de Géologie et de Minéralogie, 22 octobre 2022, Paris. Du samedi 22 octobre 2022 au dimanche 23 avril 2023 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

. payant De 7 € à 10 €

Poux, puces, mouches… Qui sont ces petites bêtes qui nous démangent et cohabitent avec nous au quotidien ? Cette exposition à hauteur d’enfant vous invite à découvrir l’univers fascinant de cette faune minuscule ! Elles font partie de notre environnement ou ont élu domicile sur notre corps : pou, mouche, tique,

moustique, puce, punaise de lit et acarien, ces espèces familières sont aussi celles qu’on aimerait tenir à distance, à moins de… pouvoir enfin les approcher sans crainte ! Au fil d’un parcours ludique et convivial, l’exposition Mini-Monstres met en lumière ces sept espèces mal-aimées pour les présenter sous un nouveau jour, à travers des facultés surprenantes qui en font de véritables super-héros. Ces insectes et autres petits arthropodes trouvent chaleur et nourriture dans nos corps, se nichent sous la peau, dans les poils ou les cheveux… Parfois appelés « parasites », ils évoquent souvent le mauvais souvenir de piqûres ou de démangeaisons. L’exposition invite à porter un autre regard sur ces bestioles qui partagent notre intimité et possèdent d’étonnants pouvoirs. Grâce à d’impressionnants jeux d’échelles et une scénographie immersive, vous pourrez admirer de près ces espèces insaisissables, trop fugaces ou microscopiques pour être observées à l’œil nu. Découvrez leurs modes de vie, comportements et capacités incroyables. Saviez-vous par exemple que le pou est capable de vivre en apnée sur notre tête quand la tique peut jeuner pendant 10 ans ? Différents dispositifs vous emmènent au-delà des apparences pour mieux connaître ces espèces et comprendre leur rôle dans l’équilibre des écosystèmes. Vous pourrez aussi repartir avec quelques conseils préventifs pour éviter les piqures ou les soulager avec des remèdes naturels ! MNHN – Galerie de Géologie et de Minéralogie 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris Contact : https://www.mnhn.fr/fr/exposition/mini-monstres https://www.mnhn.fr/fr/exposition/mini-monstres

