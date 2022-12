MINI MINI CHAT MINI MINI SHOW Changé Changé Changé Catégories d’évènement: Changé

Mayenne Changé Mayenne Un canard, un chat, un hérisson et une cacahuète sont les héros de ce ciné-concert foutraque et décalé. Mini Mini Chat Mini Mini Show est une série de petits films d’animation réalisés en papier découpé, bruité et mis en musique en direct sous nos yeux par Le club des chats. Ce spectacle est dans le cadre du festival « Monte dans l’Bus » porté par l’association Poc Pok. INFO PRATIQUE :

· Jeune public de 3 à 9 ans et +

· Durée : 40 min

· Tarifs unique : 6€

Monte dans l'Bus Festival présente Le Club des chats pour un ciné-concert foutraque

