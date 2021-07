Annecy Annecy Annecy, Haute-Savoie Mini Mikado Plage Colline Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

Mini Mikado Plage Colline Annecy, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Annecy. Mini Mikado Plage Colline 2021-07-15 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-26 19:00:00 19:00:00 Parc de la Colline Allée des Gentianes

Annecy Haute-Savoie Tout l’été nous vous donnons rendez-vous près de chez vous pour Mini Mikado Plage ! Des animations pour tous, des ateliers créatifs, des jeux… dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Annecy, Haute-Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Annecy Adresse Parc de la Colline Allée des Gentianes Ville Annecy lieuville 45.92084#6.12992