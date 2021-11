Arles Fondation Vincent van Gogh Arles Arles, Bouches-du-Rhône Mini-mercredi : activité pour les tout-petits Fondation Vincent van Gogh Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Mini-mercredi : activité pour les tout-petits Fondation Vincent van Gogh Arles, 19 janvier 2022, Arles. Mini-mercredi : activité pour les tout-petits

Fondation Vincent van Gogh Arles, le mercredi 19 janvier 2022 à 15:30

### Mini-Mercrerdi Une fois par mois, les médiatrices accueillent les enfants de 4 à 6 ans. Chaque visite est unique, avec à chaque fois une thématique différente. **19 janvier : Prendre son envol** L’homme a toujours rêvé de s’élever dans les airs grâce à la puissance du vent, ressentir le sentiment d’un souffle de liberté. **Léonard de Vinci** avait imaginé toute une machinerie pour voler de ses propres ailes, dans cette même lignée **Rebecca Horn** imagine un prolongement de son corps, une manière de lui procurer un sentiment de légèreté. **Cette découverte ludique sera l’occasion de découvrir la mythologie mais aussi de réaliser ton propre outil de rêverie.**

5€ par enfant

Une heure pour initier le regard et donner les premières clés de lecture des œuvres à travers le jeu et l’imaginaire… Fondation Vincent van Gogh Arles 35 ter rue du Docteur Fanton 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-19T15:30:00 2022-01-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Fondation Vincent van Gogh Arles Adresse 35 ter rue du Docteur Fanton 13200 Arles Ville Arles lieuville Fondation Vincent van Gogh Arles Arles