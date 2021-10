Châtellerault Le Grand Atelier - musée d'art et d'industrie Châtellerault, Vienne MINI MAXI Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie, le mercredi 22 décembre à 14:00

Pendant que les parents profitent d’une visite guidée, les enfants découvrent le musée autrement : l’espace Chat Noir. Réservation obligatoire. Pour l’atelier, 8 enfants maximum de 7 à 12 ans.

Adultes : droit d’entrée habituel + 2 euros. Enfants : 2,50 euros par enfant

Le Grand Atelier – musée d'art et d'industrie 3 rue Clément Krebs 86100 Châtellerault

2021-12-22T14:00:00 2021-12-22T16:00:00

