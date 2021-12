Lille Lasécu Lille, Nord Mini m[ART]ket des ateliers d’artistes de Lasécu Lasécu Lille Catégories d’évènement: Lille

Les artistes résidents de Lasécu vous font découvrir leurs créations à l’occasion du mini m[ART]ket édition 2021! Venez rencontrer nos artistes dans leurs ateliers ! – Audrey Keller [[https://www.instagram.com/tetedok/?hl=fr](https://www.instagram.com/tetedok/?hl=fr)](https://www.instagram.com/tetedok/?hl=fr) – Julie Daleyden [[https://www.instagram.com/julie.daleyden/](https://www.instagram.com/julie.daleyden/)](https://www.instagram.com/julie.daleyden/) – Ingrid Bouttaz [[http://www.lasecu.org/artiste-ingrid-bouttaz-5.html](http://www.lasecu.org/artiste-ingrid-bouttaz-5.html)](http://www.lasecu.org/artiste-ingrid-bouttaz-5.html) – Nanan [https://www.instagram.com/nanan_antifacto/?hl=fr](https://www.instagram.com/nanan_antifacto/?hl=fr) – Maks [[https://www.instagram.com/maksigns/?hl=fr](https://www.instagram.com/maksigns/?hl=fr)](https://www.instagram.com/maksigns/?hl=fr) -Emilie Pillot [https://www.instagram.com/emilie.pillot.polyphotographe/](https://www.instagram.com/emilie.pillot.polyphotographe/) – Découverte de l’atelier sérigraphie de Patrick Poulain – L’occasion également de venir découvrir la boutique de Noël de nos voisins Mur/Mur : [[https://www.facebook.com/mur.mur.exp](https://www.facebook.com/mur.mur.exp)](https://www.facebook.com/mur.mur.exp) [https://www.instagram.com/mur_mur.exp/?hl=fr](https://www.instagram.com/mur_mur.exp/?hl=fr) Le mini m[ART]ket ouvre samedi 18 et dimanche 19 décembre de 14h à 19h ! Rendez-vous à Lasécu au 26 rue Bourjembois, 59800 Lille. Pensez à privilégier les transports en commun! (Métro Fives) ? L’occasion de faire une bonne action pour l’association ADSF – Agir pour la santé des femmes! Un point de collecte de produits d’hygiène sera à votre disposition. Shampoing, dentifrice, protection intime, gel douche, mouchoir,… serviront à la confection de kits à l’attention des femmes que l’association rencontrent. Toutes les précautions sont prises pour garantir les gestes protecteurs et la sécurité de tous. Merci de porter votre masque. Vérification des pass sanitaires à l’entrée. Paiement en espèce et chèque.

Entrée libre sur présentation du pass sanitaire, possibilité de mise en place d’une jauge à l’entrée selon l’affluence et pour le respect des mesures sanitaires en vigueur.

