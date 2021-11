Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois Aisne, Bohain-en-Vermandois Mini marché de Noël à Bohain en Vermandois Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois Catégories d’évènement: Aisne

Bohain-en-Vermandois

Mini marché de Noël à Bohain en Vermandois Bohain-en-Vermandois, 12 décembre 2021, Bohain-en-Vermandois. Mini marché de Noël à Bohain en Vermandois Bohain-en-Vermandois

2021-12-12 – 2021-12-12

Bohain-en-Vermandois Aisne Mini marché de Noël à Bohain en Vermandois, organisé par le Canin Club Bohainois, salle du marché couvert le dimanche 12 décembre de 10 heures à 18 heures.

Vente de jouets, objets décoratifs et décorations de Noël. Mini marché de Noël à Bohain en Vermandois, organisé par le Canin Club Bohainois, salle du marché couvert le dimanche 12 décembre de 10 heures à 18 heures.

Vente de jouets, objets décoratifs et décorations de Noël. +33 6 33 12 85 68 Mini marché de Noël à Bohain en Vermandois, organisé par le Canin Club Bohainois, salle du marché couvert le dimanche 12 décembre de 10 heures à 18 heures.

Vente de jouets, objets décoratifs et décorations de Noël. PIXABAY

Bohain-en-Vermandois

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Bohain-en-Vermandois Autres Lieu Bohain-en-Vermandois Adresse Ville Bohain-en-Vermandois lieuville Bohain-en-Vermandois