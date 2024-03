Mini Marché à la Bergerie de Lanouaille las fargeas Lanouaille, mercredi 12 juin 2024.

Mini Marché à la Bergerie de Lanouaille las fargeas Lanouaille Dordogne

Le mini marché de la Bergerie de Lanouaille vous accueil les mercredis de 17h30 à 19h00.

Avec Aurore et Pierre, paysans-boulangers à Jumilhac, nous rejoignent pour vous proposer leurs bons pains au

levain cuits au feu de bois, brioches et petits gâteaux, miiiiam !

Jérémie, maraîcher à Génis, et Solène productrice de petits fruits et confitures à Payzac seront à nouveau présents !

On vous souhaite nombreux pour partager avec vous ce petit marché de

producteurs convivial. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-12 17:30:00

fin : 2024-06-12 19:00:00

las fargeas Bergerie de Lanouaille

Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine bergeriedelanouaille24@gmail.com

