Le Temps des Cerises, le samedi 12 mars à 16:30

Mini Lab: Tinkercard ——————– Dans le cadre de **Micro-Folie Issy-les-Moulineaux**, l’équipe du Temps des cerises vous ouvre les portes de son MiniLab. Découvrez les logiciels Open Source Blender et Tinkercad au travers de différents ateliers d’initiation. ### **Pour les 11/15 ans. Durée : 1h30** ### **Samedi 12 mars à 16h30 : Modélisation 3D avec TINKERCAD** _Les jours, heures et modalités annoncées sont susceptibles de changer en fonction de l’actualité du Temps des Cerises et des contraintes sanitaires._

Gratuit, sur réservation par téléphone, sur place ou sur www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France

2022-03-12T16:30:00 2022-03-12T18:00:00

