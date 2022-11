Mini kermesse de Noël : Petits jeux sur le patrimoine Baumois et surprises ! Baume-les-Dames Baume-les-Dames Catégories d’évènement: Baume-les-Dames

2022-12-17 – 2022-12-17

Doubs Baume-les-Dames EUR Pour remercier tous les enfants d’avoir retrouvé les clés de son traineau l’an dernier, le Père Noël a préparé une après-midi pleine de surprises. Rendez-vous dans l’Abbaye de Baume les Dames le Samedi 17 Décembre.

Au programme : petits jeux divers autour de l’histoire de Baume les Dames et plein de surprises !

Accès libre de 14h00 à 16h30. Gratuit. Chocolat chaud et gourmandises offerts à tous les participants ! info@ot-paysbaumois.fr +33 3 81 84 27 98 Place de l’Abbaye Abbaye de Baume les Dames Baume-les-Dames

