Mini-Kermesse à la Gloriette

Mini-Kermesse à la Gloriette, 10 juillet 2022, . Mini-Kermesse à la Gloriette



2022-07-10 14:00:00 14:00:00 – 2022-09-04 17:00:00 17:00:00 Du chamboule-tout, du morpion géant, du lancer de cerceaux, des jeux bois et pleins d’autres activités. Que ce soit pour les grands ou pour les petits, venez-vous amuser à la mini-kermesse de la Gloriette.

