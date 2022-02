Mini JI – Coupe Régionale Port La Baule-Le Pouliguen 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Il y a 10 ans, le Yacht Club de La Baule a proposé aux personnes handicapées passionnées par la mer et en partenariat avec la Ligue de Voile de Pays de Loire d'organiser des régates en baie de La Baule avec les Mini JI et les 2.4 voile accessible. Cette première édition, en mer, fut parrainée par Damien Seguin et le succès fut immédiat. C'est événement est un rendez-vous « Coup de cœur », un partage nautique et humain qui fait oublier la différence ! Le Rotary Club de La Baule soutient cette action au profit des personnes handicapés.

