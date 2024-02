Mini initiation au bal folk-celtique en préparation de la Saint Patrick Ouistreham, samedi 17 février 2024.

Mini initiation au bal folk-celtique en préparation de la Saint Patrick Ouistreham Calvados

La Mini-Initiation au Bal Folk-Celtique en préparation de la Saint Patrick promet une plongée ludique dans l’univers enjoué de la danse traditionnelle celtique.

Cet événement spécial invite les participants à découvrir les pas et les rythmes entraînants qui animent les festivités de la Saint Patrick. De l’apprentissage des danses folkloriques à l’immersion dans la culture celtique, cette mini-initiation prépare les danseurs novices à célébrer la Saint Patrick avec énergie et enthousiasme.

nombre limité à 20 personnes– Gratuit sur inscription à l’accueil du Pavillon- 02 31 25 51 60

La Mini-Initiation au Bal Folk-Celtique en préparation de la Saint Patrick promet une plongée ludique dans l’univers enjoué de la danse traditionnelle celtique.

Cet événement spécial invite les participants à découvrir les pas et les rythmes entraînants qui animent les festivités de la Saint Patrick. De l’apprentissage des danses folkloriques à l’immersion dans la culture celtique, cette mini-initiation prépare les danseurs novices à célébrer la Saint Patrick avec énergie et enthousiasme.

nombre limité à 20 personnes– Gratuit sur inscription à l’accueil du Pavillon- 02 31 25 51 60 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 14:00:00

fin : 2024-02-17 16:00:00

Le Pavillion

Ouistreham 14150 Calvados Normandie

L’événement Mini initiation au bal folk-celtique en préparation de la Saint Patrick Ouistreham a été mis à jour le 2024-02-02 par OT Caen la Mer