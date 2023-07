Mini-forum : « les idées fausses sur la pauvreté » Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, 28 septembre 2023, Paris.

Le jeudi 28 septembre 2023

de 17h30 à 19h30

.Tout public. gratuit

Les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté ont la peau dure, comme celle des crocodiles. Et elles sont tout aussi dangereuses.

Venez en apprendre plus, lire et jouer avec les bénévoles d’ATD Quart Monde !

Pour en finir avec les idées fausses sur la pauvreté : l’exposition démonte les fake news et dénonce les stigmatisations des personnes en situation de pauvreté. Retrouvez des arguments et des outils pour démonter, décortiquer et réfuter ces préjugés et ces idées reçues, chiffres et études à l’appui.

Face aux idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, rejoignez le combat !

Quizz, jeux, lectures à voix haute, temps d’échange

autour de l’exposition.

Entrée libre et gratuite.

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee

ATD QUART MONDE