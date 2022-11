Mini feu pyrotechnique et illuminations Montpon-Ménestérol Montpon-Ménestérol Catégories d’évènement: Dordogne

Montpon-Ménestérol

Mini feu pyrotechnique et illuminations Montpon-Ménestérol, 9 décembre 2022, Montpon-Ménestérol. Mini feu pyrotechnique et illuminations

Place des 3 Frères Laplagne Montpon-Ménestérol Dordogne

2022-12-09 – 2022-12-09 Montpon-Ménestérol

Dordogne Montpon-Ménestérol Mini Feu pyrotechnique à 18h30 Pl. des 3 Frères Laplagne et lancement des illuminations de fin d’année Mini Feu pyrotechnique à 18h30 Pl. des 3 Frères Laplagne et lancement des illuminations de fin d’année +33 6 07 65 57 72 3 M en Fêtes 3M en fêtes

Montpon-Ménestérol

dernière mise à jour : 2022-11-22 par Vallée de l’Isle

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Montpon-Ménestérol Autres Lieu Montpon-Ménestérol Adresse Place des 3 Frères Laplagne Montpon-Ménestérol Dordogne Vallée de l'Isle Ville Montpon-Ménestérol lieuville Montpon-Ménestérol Departement Dordogne

Montpon-Ménestérol Montpon-Ménestérol Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpon-menesterol/

Mini feu pyrotechnique et illuminations Montpon-Ménestérol 2022-12-09 was last modified: by Mini feu pyrotechnique et illuminations Montpon-Ménestérol Montpon-Ménestérol 9 décembre 2022 Dordogne Montpon-Ménestérol Place des 3 Frères Laplagne Montpon-Ménestérol Dordogne Vallée de l'Isle

Montpon-Ménestérol Dordogne