2023-01-21 – 2023-01-21

Hautes-Pyrénées Bienvenue à ce dernier concert au profit du téléthon 2022 !

Au programme, les groupes suivants : Skaone Together (reggae, world & soul music)

Dead Men Songs (rock folk 70’s)

Petits Traffics (chanson française jazz fusion) +33 5 62 93 56 19

