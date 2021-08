Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Calvados, Trouville-sur-Mer Mini-festival Flaubert par la Compagnie théâtrale Vita Laby – “ALPHONSE” Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Du 4 au 27 août à Trouville-sur-Mer, la compagnie théâtrale Vita Laby vous propose un mini-festival Flaubert au jardin du presbytère de l'Église Saint-Michel d'Hennequeville. > LE JEUDI 19 AOÛT À 19H ALPHONSE de Marie-Hélène Lafon, par André Le Hir. Marie-Hélène Lafon, prix Goncourt de la nouvelle en 2016 et prix Renaudot en 2020, revendique fort sa passion pour Gustave Flaubert et notamment sa sidération face à Un cœur simple, texte qu'elle vénère au-delà de tout. Alphonse est mis à l'écart du monde agricole dans lequel il traîne sa « vie minuscule », Marie-Hélène Lafon donne la parole à ceux qui l'ont perdue, de leur silence naît une parole poétique et théâtrale de l'ordre du sacré. C'est un homme debout, c'est un homme seul, vêtu de blanc, les autres le cernent et son corps tient, il fait face. Il porte des mots, les mots d'une histoire de silence; il les porte, il les incarne, les mots sortent de son corps et un monde se met à exister sur la scène, un monde. » Marie-Hélène Lafon Renseignement et réservations : 06 59 49 50 76 / faubert.trouville@gmail.com Parking sur place. Venir à pied depuis Trouville ou Villerville par la mer et les chemins vous invite à 30 minutes d'une belle promenade. Arrivé au jardin nous vous proposons de vous désaltérer et de vous sustenter aussi frugalement que délicieusement. La jauge étant petite, le pass sanitaire n'est pas requis. Tarifs : 15 € la représentation / 25€ le pass festival (3 pièces) Jardin de l'ancien presbytère d'Hennequeville, 9 chemin de la forge, 14 360 Trouville-sur-Mer

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Trouville-sur-Mer Autres Lieu Trouville-sur-Mer Adresse Jardins de l'ancien presbytère d'Hennequeville 9 Chemin de la Forge Ville Trouville-sur-Mer lieuville 49.38162#0.10255