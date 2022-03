Mini-festival du film allemand des années 1920 Cinéma Le Méliès, 1 avril 2022, Villeneuve-d'Ascq.

du vendredi 1 avril au lundi 4 avril à Cinéma Le Méliès

Pour commémorer les 90 ans de l’arrivée du cinéma parlant à Flers, **le cinéma Le Méliès, l’Association pour l’Amitié entre Villeneuve d’Ascq et Leverkusen (AAVAL) et la Société historique de Villeneuve d’Ascq (SHVA)** présentent **deux films emblématiques du cinéma allemand**, « _Metropolis_ » de Fritz Lang et « _L’Ange bleu_ » de J. von Sternberg. La projection de ces films aura lieu au cinéma Le Méliès à Villeneuve d’Ascq les **vendredi 1er avril et mardi 4 avril 2022**. ### Metropolis Film de science-fiction allemand réalisé par Fritz Lang, sorti en 1927, il oscille entre l’expressionnisme et la Nouvelle Objectivité. _En 2026, Metropolis est une mégapole dans une société dystopique divisée en une ville haute, où vivent les familles intellectuelles dirigeantes, dans l’oisiveté, le luxe et le divertissement, et une ville basse, où les travailleurs font fonctionner la ville et sont opprimés par la classe dirigeante._ ### L’Ange bleu _En Allemagne, en 1925, le professeur Immanuel Rath enseigne la littérature anglaise dans le lycée d’une petite ville, où il mène une existence routinière._ _Il découvre un jour que certains de ses élèves fréquentent un cabaret mal famé nommé L’Ange bleu. Il s’y rend, dans l’intention de dissuader l’établissement de pervertir ses élèves et de réprimander ces derniers. Il tombe sous le charme d’une chanteuse court-vêtue, Lola-Lola._ ### Le saviez-vous ? En 1932 le cinéma Le Palace, du quartier du Breucq à Flers-lez-Lille, présenta son premier film parlant. C’était « L’Atlantide » de G.W. Pabst, tourné à Babelsberg. Le film avait trois versions : en allemand : Die Herrin von Atlantis, en anglais : The mistress of Atlantis, et en français ! Les projections au Méliès seront accompagnées de **deux conférences au Château de Flers :** * L’histoire du cinéma allemand des années 1920, mercredi 23 mars 2022 à 18h * « Allemagne Années 20, de la Défaite à la Crise, en passant par les Années folles », lundi 5 avril 2022 à 18h. Ces événements s‘inscrivent dans le projet européen Erasmus+ « Urban Spaces in inter-war period 1918-1939 », „StadtRäume in der Zwischenkriegszeit in Europa“, „Espaces Urbains dans l’Entre-deux-guerres en Europe ». ### Zoom sur le projet „Espaces Urbains dans l’Entre-deux-guerres en Europe » Un projet de l’UE avec une équipe qui vise à éduquer et à promouvoir l’histoire de l’Entre-deux-guerres dans les villes jumelles de Leverkusen à travers l’Europe d’une génération à l’autre. Le projet a été initié en 2020 par la Opladener Geschichtsverein de Leverkusen. Urban Spaces est un projet européen qui traite de la perception de l’histoire culturelle de l’entre-deux-guerres (1918-1939) en Europe. Pour dépeindre et étudier cette période, huit villes de six pays européens se sont associées pour montrer à la fois des similitudes et des différences entre elles au cours de l’Entre-deux-guerres. L’objectif du projet est de promouvoir la coopération culturelle entre les huit villes jumelles, de partager de nouvelles connaissances et de développer des produits tels que des extraits de films, des publications, des expositions et des événements qui seront utilisés à des fins promotionnelles et éducatives. Le projet est cofinancé par l’Union européenne et Erasmus+. Villes engagées dans ce projet : * Bracknell (Royaume Uni), * Villeneuve d’Ascq (France), * Racibórz (Pologne), * Oulu (Finlande), * Ljubljana (Slovénie), * Jülich (Allemagne), * Leverkusen (Allemagne), * Schwedt/Oder (Allemagne)

Les 1er et 4 avril 2022, le Méliès fête le cinéma allemand des années 20 et propose la projection de deux films emblématiques : « Metropolis » de Fritz Lang et « L’Ange bleu » de J. von Sternberg.

Cinéma Le Méliès Rue Traversière 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T20:00:00 2022-04-01T22:00:00;2022-04-04T20:00:00 2022-04-04T22:00:00