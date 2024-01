» Mini festival de théâtre amateur » Théâtre de la Fabrick Millau, jeudi 1 février 2024.

DU VENDREDI 1 FÉVRIER 2024 AU DIMANCHE 3 FÉVRIER 2024

A 20H30

« Mini festival de Théâtre Amateur »

Mini Festival de « théâtre amateur » Proposé par l’Association Saint Aff en Scène, l’Association ACT12 et la Cie Création Ephémère « Trois spectacles joués par des comédien(ne)s amateur(e)s. Trois histoires, trois univers à découvrir. »

Le jeudi 1 « Dans la joie et la bonne humeur » Texte de Sylvain Levey par le groupe Filip : Dans la joie et la bonne humeur Texte S. Levey / Cie Création Ephémère Mise en scène Marie des Neiges Flahaut Satire sur le monde du travail. Une comédie légère où Bruno suit sa vie de père de famille, un peu absent, mais bon… son travail est prenant… Visible à partir de 12 ans

Le vendredi 2 « Ça va ? »

Mise en scène Marie des Neiges Flahaut

Combien de ça va faudrait –il dire pour que ça aille vraiment ? Librement inspiré de « Ça va ? » de Jean Claude Grumberg. Principe du jeu : l’un dit « Ça va ? » et « ça » fait boule de neige. On pose la question et tout dégénère. Ça percute, dégringole, se fâche, riposte. Les saynètes vives, lancées à toute allure, naissent de l’incongruité de l’échange le plus banal au monde : « Ça va ? ». Visible à partir de 12 ans

Le samedi 3 « Embouteillage(s) » (Performance de rue théâtrale et mécanique…)

Mise en circulation Kévin Perez & Vincent Dubus / Cie « Création Ephémère »

Un embouteillage. Une VINGTAINE de véhicules et autant de personnages sont coincés là, sans raison apparente. Chacun des conducteurs et/ou passagers se trouvent immobilisés dans cet espace réduit, ce théâtre de poche. Alors les spectateurs entrent et les portières se referment sur l’intimité des personnages.

Spectacle visible à partir de 14 ans (Accompagné d’un adulte).

Soirées au chapeau dans la limite des places disponibles !

Pas de réservation.

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle

Proposé par : Les Associations Saint Aff en Scène et l'Association ACT12

Théâtre de la Fabrick

Millau 12100 Aveyron Occitanie

