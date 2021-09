Versailles Université Ouverte de Versailles Versailles, Yvelines Mini-Festival 2021: H2o Trio Université Ouverte de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

François Salque au violoncelle, Pierre Perchaud à la guitare et Yoann Serra à la batterie relèvent le défi et transcendent les cadres habituels de leurs instruments. Entre compositions, re-créations et improvisations, ces trois maîtres projettent des éclairages nouveaux sur le classique, les musiques traditionnelles et le jazz avec un sens extraordinaire des couleurs et des croisements.

Réservation en ligne: https://www.weezevent.com/ mini-versaillesjazzfestival-2 Tarif plein: 15 € Tarif réduit: 12 € Tarif Ecole de musique: 5 €

Salque – Perchaud – Serra : Du classique au jazz en passant par les musiques traditionnelles ! Université Ouverte de Versailles 6 impasse des Gendarmes 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

