du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Maison Bergès-Musée de la Houille blanche

Profitez de plusieurs espaces « nature » adaptés aux enfants, familles et groupes. Parcours d’ateliers autour des animaux et du jardinage, accessible avec le passeport du mini-fermier, disponible à l’accueil. Vous trouverez sur place des sirops, jus de fruits, gâteaux, miel à la vente. Les matinées, hors week-end, sont réservées aux groupes, inscriptions obligatoires auprès d’Elles & Cie : 07 64 08 44 60 Découvrez les animaux installés dans le parc du musée : moutons, poules, lapins, poneys… Maison Bergès-Musée de la Houille blanche 40 avenue des Papeteries, Lancey, 38190 Villard-Bonnot, Isère, Rhône Villard-Bonnot Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T17:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T17:00:00

