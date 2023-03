CHASSE AUX OEUFS A LA MINI-FERME DE PATCH Mini-Ferme de Patch Érize-Saint-Dizier Érize-Saint-Dizier Catégories d’Évènement: Érize-Saint-Dizier

Meuse Érize-Saint-Dizier . Fort de son succès de l’année dernière, nous avons décidé de vous proposer à nouveau la chasse aux oeufs à la ferme.

Pour les petits gourmands, notre Lapin Jeannot va dissimuler des chocolats dans la ferme.

A toi de suivre les indices et de retrouver les gourmandises pour remplir ton petit panier.

Profites en pour regarder les animaux.

6 euros par enfant accompagné d’un adulte +33 6 79 01 13 68 Mini-Ferme de Patch 5 Route de rumont Érize-Saint-Dizier

