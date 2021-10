Béziers Béziers Béziers, Hérault MINI FERME Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault Dans une ambiance chaleureuse, venez à la rencontre des animaux de la ferme, dans un environnement spécialement aménagé pour eux. Le fermier et toute son équipe de professionnels passionnés se tiennent à la disposition des enfants et des parents pour répondre à toutes vos questions.

+33 4 67 09 75 50 https://www.polygone-beziers.com/

