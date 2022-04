Mini Fastnet Douarnenez, 11 juin 2022, Douarnenez.

Mini Fastnet Douarnenez

2022-06-11 – 2022-06-18

Douarnenez 29100

Le Mini-Fastnet est sans conteste le plus beau fleuron des courses en double de la Classe Mini. Course de 600 milles qui consiste à traverser la Manche puis contourner l’archipel des Scilly, avant de traverser la mer Celtique en direction de l’Irlande et du mythique phare du Fastnet puis de revenir très vite vers Douarnenez. Régate organisée par le Winches Club pour voiliers Mini 6.50.

contact@winchesclub.org

Douarnenez

