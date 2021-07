Tours Bibliothèque de la Société Archéologique de Touraine Indre-et-Loire, Tours Mini-Exposition sur Gustave Flaubert Bibliothèque de la Société Archéologique de Touraine Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Mini-Exposition sur Gustave Flaubert Bibliothèque de la Société Archéologique de Touraine, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Tours. Mini-Exposition sur Gustave Flaubert

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Bibliothèque de la Société Archéologique de Touraine Entrée libre

Pour le bicentenaire de sa naissance, découvrez les péripéties de son voyage en Touraine. Ouvrage, posters, citations et illustrations de ses contemporains en révèlent des aspects peu connus. Bibliothèque de la Société Archéologique de Touraine Logis des Gouverneurs, entrée par le Château de Tours 25 avenue André-Malraux 37000 Tours Tours Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Bibliothèque de la Société Archéologique de Touraine Adresse Logis des Gouverneurs, entrée par le Château de Tours 25 avenue André-Malraux 37000 Tours Ville Tours lieuville Bibliothèque de la Société Archéologique de Touraine Tours