. gratuit Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque Había una vez … Um homem avec des gambe gjigante ! Une série d’illustrations graphiques créée par l’artiste Anna Turtsina pour le spectacle de contes improvisés plurilingues « Et si ça conte » du collectif Les Griottes Voyageuses. Artiste, illustratrice et conteuse, Anna Turtsina est passionnée par les cultures et les langues du monde, ainsi que par leur métissage. Avec cette série de dessins en noir et blanc, elle invite les spectateurs à stimuler leur imaginaire et à se poser des questions… Qu’est ce que l’on voit ? Où est-on ? Quelle langue parle-t-on ? Quelle histoire raconte chaque illustration ? Expo en lien avec le spectacle Et si ça conte ? informations et réservations sur billetweb Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 01 43 22 42 18 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/

D. R. Anna Turtsina

