En février, fêtons les langues ensemble ! Había una vez … Um homem avec des gambe gjigante ! Une série d’illustrations graphiques créée par l’artiste Anna Turtsina pour le spectacle de contes improvisés plurilingues « Et si ça conte » du collectif Les Griottes Voyageuses, le samedi 11 février à la bibliothèque. Artiste, illustratrice et conteuse, Anna Turtsina est passionnée par les cultures et les langues du monde, ainsi que par leur métissage.

Avec cette série de dessins en noir et blanc, elle invite les spectateurs à stimuler leur imaginaire et à se poser des questions… Qu’est ce que l’on voit ? Où est-on ? Quelle langue parle-t-on ? Quelle histoire raconte chaque illustration ? du 1er au 18 février pour tout public entrée libre Ne manquez pas… > l’atelier jeux de société autour des langues : samedi 4 février, 15h, pour tout public dès 8 ans, sur inscription.> le spectacle de contes multilingues par la compagnie des Griottes voyageuses : samedi 11 février à 14h30, pour tout public (dès 6 ans), sur inscription ! > les lectures participatives et multilingues pour enfants : samedi 18 février, 10h45, pour tout public sur inscription. Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

